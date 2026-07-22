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Царьград

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Суд обязал «Владупрадор» восстановить 66 гектаров леса

Суд обязал «Владупрадор» восстановить 66 гектаров леса

Во Владимире завершён затяжной экологический спор. Октябрьский районный суд в полном объёме удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к государственному бюджетному учреждению «Владупрадор».

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