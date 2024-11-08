В аптеках 83 регионов нет антирезусного иммуноглобулина

Из аптек 83 регионов России пропали препараты на основе антирезусного иммуноглобулина зарубежного и отечественного производства, выяснили «Известия», проверив данные региональных аптек после жалоб пациентов.
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