Польский генерал заявил об исчисляющихся миллионами потерях ВСУ

По его словам, у Украины нет резервов. В Польше раскрыли реальные потери Вооруженных сил Украины. Число погибших солдат исчисляется не сотнями тысяч, заявил бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.
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