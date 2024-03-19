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Польский генерал заявил об исчисляющихся миллионами потерях ВСУ

Польский генерал заявил об исчисляющихся миллионами потерях ВСУ

По его словам, у Украины нет резервов. В Польше раскрыли реальные потери Вооруженных сил Украины. Число погибших солдат исчисляется не сотнями тысяч, заявил бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.

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