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  • Александр
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Не менее 18 штатов обжалуют указ Трампа об ограничении прав на гражданство

Не менее 18 штатов обжалуют указ Трампа об ограничении прав на гражданство

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения готовятся обжаловать в суде как минимум 18 американских штатов, столичный округ Колумбия и город Сан-Франциско.

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