Не менее 18 штатов обжалуют указ Трампа об ограничении прав на гражданство

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения готовятся обжаловать в суде как минимум 18 американских штатов, столичный округ Колумбия и город Сан-Франциско.
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