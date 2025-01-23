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Журналист Боуз заявил о конце для Зеленского после речи в Давосе

Журналист Боуз заявил о конце для Зеленского после речи в Давосе

Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский позволил несколько резких высказываний в адрес Запада – ранее украинский лидер придерживался более сдержанной риторики.

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