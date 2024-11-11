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Telegraph: Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Telegraph: Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Глава Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить американского лидера Джо Байдена дать разрешение на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.

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