Telegraph: Макрон и Стармер хотят убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Глава Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить американского лидера Джо Байдена дать разрешение на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.
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