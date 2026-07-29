❕В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика на самокате В полицию города обратилась 38-летняя местная жительница.
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❕В Севастополе мужчина избил 12-летнего мальчика на самокате В полицию города обратилась 38-летняя местная жительница.