Евгений Семёнов: «Для координации научного потенциала создаются Научно-образовательные центры»

«К задаче мобилизации научного потенциала необходимо подходить дифференцированно. Если речь идет о науках технических, то они в дополнительной мобилизации не нуждаются, они давно выполняют свои фундаментальные и прикладные исследовательские и образовательные задачи, действую в первую очередь в интересах государства, — сказал к.