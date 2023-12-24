Блогерша Милана Хаметова купила себе дом в 13 лет

Блогерша-миллионщица Милана Хаметова заявила в Instagram, что приобрела новый дом к Новому году. "Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше!" - призналась 13-летняя звезда.