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Блогерша Милана Хаметова купила себе дом в 13 лет

Блогерша Милана Хаметова купила себе дом в 13 лет

Блогерша-миллионщица Милана Хаметова заявила в Instagram, что приобрела новый дом к Новому году. "Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше!" - призналась 13-летняя звезда.

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