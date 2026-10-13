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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Викинг» забил «Баварии» 2 гола за 1-й тайм при 3 ударах. У мюнхенцев 13 попыток

« Викинг » обыгрывает «Баварию» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).  В первом тайме норвежский клуб нанес три удара по воротам соперника, забив два мяча.

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