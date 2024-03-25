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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Германия — Нидерланды: прогноз на матч 26 марта 2024, товарищеская игра

26 марта, во вторник, сборная Германии на своем поле примет Нидерланды в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне и начнется в 22:45 по московскому времени.

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