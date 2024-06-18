Новый российский электрокар будет в основном китайским

Основные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом», производство которого должны запустить в третьем квартале 2025 года на площадке автозавода «Москвич», будут сделаны в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями.
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