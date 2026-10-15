“President Donald Trump on Thursday linked Michigan Democratic Senate candidate Abdul El-Sayed to the Muslim Brotherhood amid scrutiny over his alleged family ties to the Islamist organization,” Fox News reports.
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