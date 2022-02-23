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В ЕС заявили, что Украина сама виновата в потере Донбасса

В ЕС заявили, что Украина сама виновата в потере Донбасса

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert Как считает член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эвре Жювен, Украине удастся урегулировать конфликт, если Киев признает автономию ДНР и ЛНР и отменит ограничение на использование русского языка.

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