В ЕС заявили, что Украина сама виновата в потере Донбасса

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert Как считает член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эвре Жювен, Украине удастся урегулировать конфликт, если Киев признает автономию ДНР и ЛНР и отменит ограничение на использование русского языка.
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert Как считает член комитета Европарламента по безопасности и обороне Эвре Жювен, Украине удастся урегулировать конфликт, если Киев признает автономию ДНР и ЛНР и отменит ограничение на использование русского языка.
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