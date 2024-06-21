К чему Китай призвал США 

Китай решительно осуждает и выступает против продажи оружия США китайскому региону Тайвань, и призывает Соединенные Штаты аннулировать свое ошибочное решение о поставке оружия на Тайвань, заявил официальный представитель МИД КНР.
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