Петр Порошенко предостерег правительство от голосования за «неэффективный и коррумпированный» проект Госбюджета-2025

Экс-президент Украины и лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что бюджет на 2025 год, представленный ко второму чтению, не соответствует потребностям обороны и социальных гарантий и требует значительных изменений, включая перераспределение средств на Вооруженные силы и национальную безопасность.