Свежая сводка от Юрия Подоляки 09.09.2024: российские войска берут под контроль ситуацию в Курской области

В Курской области наблюдается значительный интерес со стороны публики. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что в данный момент на этом направлении наблюдается перелом в пользу российских войск, которые получили серьёзное подкрепление.
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