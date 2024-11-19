Мрачное предзнаменование или редкое явление природы? Сельдяной король снова на побережье США Ольга ВайленкоНа побережье Калифорнии обнаружена глубоководная рыба редкого вида — сельдяной король, также известная как «рыба Судного дня».
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