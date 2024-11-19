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Мрачное предзнаменование или редкое явление природы? Сельдяной король снова на побережье США

Мрачное предзнаменование или редкое явление природы? Сельдяной король снова на побережье США

Мрачное предзнаменование или редкое явление природы? Сельдяной король снова на побережье США Ольга ВайленкоНа побережье Калифорнии обнаружена глубоководная рыба редкого вида — сельдяной король, также известная как «рыба Судного дня».

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