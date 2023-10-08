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Циклон "Патрик" повалил деревья на линии электропередач

Циклон "Патрик" повалил деревья на линии электропередач

Калужскую область накрыл циклон "Патрик", штормовой ветер повалил деревья на линии электропередач. 7 октября ЕДДС Калуги зафиксировала аварийные отключения электричества по 5 улицам и 11 сельским населённым пунктам пригорода.

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