Циклон "Патрик" повалил деревья на линии электропередач

Калужскую область накрыл циклон "Патрик", штормовой ветер повалил деревья на линии электропередач. 7 октября ЕДДС Калуги зафиксировала аварийные отключения электричества по 5 улицам и 11 сельским населённым пунктам пригорода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии