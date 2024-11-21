Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Политика как она есть

Следующий американский президент Дональд Трамп мог быть в курсе планов действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS производства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова.