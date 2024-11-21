Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Следующий американский президент Дональд Трамп мог быть в курсе планов действующего американского лидера Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS производства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова.

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