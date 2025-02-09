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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Китайцы продали в России грузовиков почти на 360 млрд рублей: какие марки пользуются спросом?

Исследование, проведенное совместно агентством «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг», показало, что в 2024 годы совокупные расходы на приобретение новых коммерческих автомобилей в России (LCV и грузовые) превысили 1,5 трлн рублей.

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