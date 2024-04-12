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Разгром французов и месть ядерной державы: В НАТО просчитывают сценарии "плана" Макрона

Разгром французов и месть ядерной державы: В НАТО просчитывают сценарии "плана" Макрона

Вчера 2,1K прочитали 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижской конференции, посвященной У, не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции.

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Комментарии
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Лев Добрый
Мерзавец Макрон объелся лягушек, поэтому и несёт на свет Божий хрен те что!👀😜⚔️👈😱
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