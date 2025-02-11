Дочь бизнесмена Патаркацишвили получит многомиллионную компенсацию за моль в ее лондонском доме

Ия Патаркацишвили приобрела особняк в Ноттинг-Хилле в 2019 году за 32,5 млн фунтов. Он оказался заражен эпидемией моли, которую не удалось вывести никакими средствами Дочь бизнесмена Бадри Патаркацишвили получит 30,5 млн фунтов компенсации от девелопера за моль в ее лондонском доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)