Дочь бизнесмена Патаркацишвили получит многомиллионную компенсацию за моль в ее лондонском доме

Ия Патаркацишвили приобрела особняк в Ноттинг-Хилле в 2019 году за 32,5 млн фунтов. Он оказался заражен эпидемией моли, которую не удалось вывести никакими средствами Дочь бизнесмена Бадри Патаркацишвили получит 30,5 млн фунтов компенсации от девелопера за моль в ее лондонском доме.