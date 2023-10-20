Мэр Братска поздравил коллектив детского сада №64 с 55-летием

55-летний юбилей детского сада №64 «Дюймовочка» отметили сегодня в Братске. С цветами и подарками на праздничный концерт прибыли почетные гости: мэр города Сергей Серебренников, заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова, и.