Мэр Братска поздравил коллектив детского сада №64 с 55-летием

55-летний юбилей детского сада №64 «Дюймовочка» отметили сегодня в Братске. С цветами и подарками на праздничный концерт прибыли почетные гости: мэр города Сергей Серебренников, заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова, и.
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