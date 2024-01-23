Ракова: ИИ будут использовать в лабораторной службе Москвы

Цифровой помощник будет распознавать патологические изменения О запуске пилотного проекта по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики сообщила сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.