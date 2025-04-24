Благоприятные дни для того, чтобы стричься, менять работу и начинать новую жизнь по лунному календарю на май 2025 Алёна Юрьева Астрология давно перестала быть просто увлечением — всё больше людей используют лунный календарь как надёжный ориентир в повседневной жизни.