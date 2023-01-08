Аргументы недели

98 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Такие, как ты, ничего не производят. Забрось вас на необитаемый остров - вы сдохнете в одночастье, потому что ничего...Депутат Госдумы, ...
  • Елена Захарова
    Все эти фонды необходимо ликвидировать из нашей страны. А сотрудников этих "организаций" судить как врагов народа с к...Шпионская деятель...
  • Юрий Мешков
    Правильная идея! Из гомна.🙂Политолог Марков ...

Bangkok Post: Таиланд с 9 января будет требовать у туристов сертификаты о вакцинации против COVID-19

Таиланд с 9 января будет требовать у туристов сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и справку о том, что путешественник перенес коронавирус в последние шесть месяцев, или документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх