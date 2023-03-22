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Российские «Мста-С» атаковали ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские «Мста-С» атаковали ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты артиллерийских установок «Мста-С» нанесли удар по пехоте и технике Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

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