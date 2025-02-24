Швеция передаст Украине системы ПВО на €108 млн

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны на общую сумму 1,2 млрд шведских крон (около €108 млн), заявили глава шведского правительства Ульф Кристерссон, вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш и министр образования Йохан Персон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии