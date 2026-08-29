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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбер Барколя показал новую прическу француза: «Последняя стрижка перед «Ливерпулем»

Барбер Брэдли Барколя анонсировал переход вингера из «ПСЖ» в «Ливерпуль». Парикмахер Энцо Диас опубликовал видео визита 23-летнего француза к нему и написал: «Последняя стрижка перед переездом».

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