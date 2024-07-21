Большинство китайских марок исчезнут в ближайшие годы: эксперты объяснили причину

Александр Макеев

А меня это не касается! Я никогда не имел ни углеводородного, ни электрического транспортного средства! И не собираюсь приобретать! Кстати, у меня нет такой горы посреднических мошеннических денежных фантиков, чтоб их тратить на бесполезный для меня автомобиль на любой тяге. Я предполагаю, что в не столь отдалённом будущем основным средством передвижения рядовых граждан всех стран станет общественный транспорт на электротяге и беспилотные недорогие легковые такси на электротяге. И не будет большой разницы какая цена у такого транспорта. На цене поездки на одного пассажира скажется не цена автомобиля, а цена горючего или электричества, и цена аккумуляторов, а также срок службы аккумуляторов. 😆😂