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С участием 13 банков: в России стартовало пилотное тестирование цифрового рубля

С участием 13 банков: в России стартовало пилотное тестирование цифрового рубля

С 15 августа в России стартуют пилотные испытания цифрового рубля. В рамках эксперимента планируется опробовать ряд базовых операций, включая открытие и пополнение электронных кошельков, переводы между гражданами, а также оплату товаров и услуг.

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