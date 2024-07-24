Европа растет вместе с шансами демократов США на победу в выборах

Европейские акции завершили торги вторника небольшим ростом. На исход торгов вторника повлияли два фактора: квартальные отчеты региональных компаний и президентская гонка в США Индекс Stoxx 600: Закрылся с ростом на 0,13%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии