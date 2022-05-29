Гудков –напрасно не гуди : или кто будет виноват в случае ядерного удара по Украине

Недавно прочел фантастическое заявление неадекватного защитника бандеровских нацистов – бывшего нерадивого сотрудника ФСБ в отставке господина Геннадия Гудкова, который цинично заявил, что в случае ядерного удара по Украине, США объявят войну России и первый ядерный удар произведут по Москве! Ничего не скажешь – «мудрое» заявление от человека ,который своими суждениями и выступлениями в эфире продает свою родину, всецело продавшийся майданутым бандеровским нацистам! Дорогой ты мой Геночка (по-другому мне трудно к тебе обращаться)!Любопытно , кто дал тебе погоны полковника ФСБ и каким образом, имея такие неадекватные мозги, тебе это удалось? Что касается твоей «гениальной» идеи фикс, то слушай и запоминай, что я тебе скажу про твоих кровожадных бандеровских нацистов и американских неоколоинизаторах, которые и развязали эту войну на Украине! За 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире.