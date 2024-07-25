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Нганну − о бое с Джошуа: «Два месяца я готовился драться в Эр-Рияде в час ночи, но меня пригнали на арену в 22:45, а поединок начался в три часа ночи»

«День боя, нам приходит письмо на почту: «В 22:30 выезжаем на арену». Но в 22:20 мне уже предоставили машину, мы на арене в 22:45, а предполагаемое время начала боя − от полуночи до часа ночи.

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