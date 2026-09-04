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TRENDYMEN

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Первый электромобиль Range Rover. Обещают, что будет «ощущаться и управляться как Range Rover»

Первый электромобиль Range Rover. Обещают, что будет «ощущаться и управляться как Range Rover»

Jaguar Land Rover был одним из первых концернов, заявивших о переходе от двигателей внутреннего сгорания к электротяге.

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