«АиФ»: Гиперзвуковые «Кинжалы» добили F-16 на аэродроме ВСУ

В Нидерландах только что объявили о передаче очередной партии американских самолетов F-16 Украине, как российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» атаковал военный аэродром ВСУ в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области, в результате чего были разрушены все объекты на территории, пишет “МК”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии