В Британии раскрыли план побега Зеленского с чемоданами денег

REUTERS/Vladislav Culiomza Глава киевского режима Владимир Зеленский может сбежать с Украины с чемоданами в случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране.
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