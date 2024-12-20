На Алтае "совсем чуть-чуть" перевыполнили план по обеспечению детей-сирот жильем

В очереди на сегодняшний день еще достаточно много детей-сирот – около 5,5 тыс. человек В Алтайском крае благодаря местным возможностям и за счет федеральной поддержки постепенно ускоряют процесс обеспечения детей-сирот жильем.
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