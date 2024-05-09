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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анри о поражении «Баварии» от «Реала»: «В таком матче нельзя менять Кейна – вы играете не с командой Микки Мауса. Игра длится 90 минут, с «Мадридом» это чувствуется по-настоящему»

Мадридский клуб одержал победу над «Баварией» в полуфинале турнира (2:1, первый матч – 2:2) благодаря голам на 88-й и 91-й минутах.

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