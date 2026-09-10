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Ученые рассказали об угрозах аэрозольного облака при смыве воды в унитазе

Ученые рассказали об угрозах аэрозольного облака при смыве воды в унитазе

Обычный смыв унитаза способен создавать аэрозольное облако из мельчайших капель и частиц. Причем полностью остановить их распространение не помогает даже опущенная крышка.

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