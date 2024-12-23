Каменский о клубе из ОАЭ в КХЛ: «Мечтать не вредно. Со временем – почему бы нет? Будут всемирные, азиатские и другие лиги, думаю»

– Сейчас много говорится о сотрудничестве с Турцией, Эмиратами. Нужно ли, на ваш взгляд, развивать хоккей в таких странах? – Всегда интересно развивать хоккей с нуля, смотреть реакцию людей, детей, которые узнают новое.