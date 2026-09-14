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Новости Тамбова

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Национализированный ТЦ «Башня» в Тамбове выставили на торги за 145,8 миллиона рублей

Национализированный ТЦ «Башня» в Тамбове выставили на торги за 145,8 миллиона рублей

Фото: Яндекс Карты Читайте также: Покупателем национализированной «Ланты» может стать компания без выручки за два года (сегодня, 09:39) Недвижимость издательского дома «Мичуринск» выставили на торги за 6,8 миллиона рублей (04.

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