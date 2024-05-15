Сдаётся светлая, уютная комната в коммунальной квартире в самом центре Петербурга! В квартире творческий коллектив, и нам важно найти кого-то такого же- 10 минут пешком от метро 15 минут до метро площадь, около Исаакиевского собора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)