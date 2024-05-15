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Новый Нижегородский

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Сдаётся светлая, уютная комната в коммунальной квартире в самом...

Сдаётся светлая, уютная комната в коммунальной квартире в самом...

Сдаётся светлая, уютная комната в коммунальной квартире в самом центре Петербурга! В квартире творческий коллектив, и нам важно найти кого-то такого же- 10 минут пешком от метро 15 минут до метро площадь, около Исаакиевского собора.

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