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Буцаев о 2:3 с «Северсталью»: «Полтора периода «Витязь» не понимал, в какой плоскости находится. Соперник играл агрессивнее, быстрее»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Северсталью» (2:3). – Такие матчи нужно начинать совсем по-другому, не так, как мы сделали это сегодня.

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