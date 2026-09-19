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Мировое обозрение

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«Дань-Т» нанесла удар: пылает ТЦ в Днепропетровске (ВИДЕО)

«Дань-Т» нанесла удар: пылает ТЦ в Днепропетровске (ВИДЕО)

В Днепропетровске зафиксирован удар по торговому центру «Новый континент». По предварительным данным, для атаки применялась новейшая крылатая ракета «Дань-Т».

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