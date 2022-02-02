В Госдепе Россию назначили виновной в нарушении Минских соглашений

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают за полную имплементацию минских соглашений и видят в них путь к разрядке украинского конфликта, однако считают виновной в нарушении соглашений Россию, передает РИА "Новости".
Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают за полную имплементацию минских соглашений и видят в них путь к разрядке украинского конфликта, однако считают виновной в нарушении соглашений Россию, передает РИА "Новости".
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