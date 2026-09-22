Глава АНО «Диалог»: Кампания в Госдуму получилась «бедной» на фейки

По словам Владимира Табака, сам процесс выборов в России перестал быть для «наших оппонентов» важной цельюПрошедшая кампания в Госдуму получилась «бедной» на фейки, заявил глава АНО «Диалог» Владимир Табак корреспонденту Daily Storm на форуме «Диалог о фейках 4.