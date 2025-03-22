БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Галина Друзина
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Бунт студентов-мигрантов в Ставрополе: Россию вновь выставляют страной, полной злобы

Бунт студентов-мигрантов в Ставрополе: Россию вновь выставляют страной, полной злобы

  Кому выгодно обвинять наши вузы в третировании учащихся по национальному признаку? «Отчисленные из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе студенты из Туркменистана попытались устроить бунт у стен учебного заведения, но получили 10 суток ареста».

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Галина Друзина
Всех, как говорил Жириновский - чемодан, вокзал на...
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