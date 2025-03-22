Бунт студентов-мигрантов в Ставрополе: Россию вновь выставляют страной, полной злобы

Кому выгодно обвинять наши вузы в третировании учащихся по национальному признаку? «Отчисленные из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе студенты из Туркменистана попытались устроить бунт у стен учебного заведения, но получили 10 суток ареста».
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