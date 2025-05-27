Китай запустил первые 12 спутников миссии «Space Computing Constellation 021», положив начало созданию масштабной орбитальной сети суперкомпьютеров на базе искусственного интеллекта

Китай запустил первые 12 спутников своей миссии Space Computing Constellation 021, положив начало обширной орбитальной сети суперкомпьютеров на базе искусственного интеллекта.
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