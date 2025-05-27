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Энциклопедия Техники

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Китай запустил первые 12 спутников миссии «Space Computing Constellation 021», положив начало созданию масштабной орбитальной сети суперкомпьютеров на базе искусственного интеллекта

﻿﻿Китай запустил первые 12 спутников своей миссии Space Computing Constellation 021, положив начало обширной орбитальной сети суперкомпьютеров на базе искусственного интеллекта.

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